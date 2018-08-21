Начальник полиции Армении Валерий Осипян не получал приглашения участвовать в процессе по делу о захвате полка ППС, однако, в случае приглашения, он не скован нияем и готов давать показания в суде, подтверждая данные им прежде показания. Как передает «Арменпресс», об этом начальник полиции Армении Валерий Осипян сказал 21-го августа в беседе с журналистами.

Осипян несколько раз отметил, что пробыл заложником группы в течение 7-8 дней. Он сообщил, что его допрашивали в ходе следствия, однако в суд не приглашали. Если пригласят, Осипян готов повторить сказанное ранее.

«В Армении правосудие осуществляет судебная система. Вопросы к ней», - отметил начальник Полиции, отвечая на вопрос об изменении меры пресечения в отношении участников группы.