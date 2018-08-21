Министр обороны Армении Давид Тоноян в Москве встретился с главой госкорпорации "Рособоронэкспорт" Сергеем Михеевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Встреча состоялась на полях международной военно-технической выставки "Армия-2018" и форума "Неделя национальной безопасности".

Тоноян и Михеев обсудили широкий спектр вопросов военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" стартовал 21 августа. В мероприятии принимают участие представители 18 государств. Более 80 иностранных компаний участвуют в деловых мероприятиях форума. Национальные экспозиции представят 8 стран — Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и Турция.



20-го августа по приглашению министра обороны РФ денерала Сергея Шойгу с рабочим визитом в Москву отбыли министр обороны Армении Давид Тоноян и возглавляемая им делегация. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе визита министр обороны Армении Давид Тоноян проведет ряд рабочих встреч.