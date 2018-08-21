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СМИ: Кабул подвергся ракетному обстрелу во время выступления президента Афганистана

СМИ: Кабул подвергся ракетному обстрелу во время выступления президента Афганистана

Кабул подвергся ракетному обстрелу во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю исламского праздника Ид аль-Адха. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил телеканал TOLOnews.

Атака произошла в 09:00 по местному времени (07:30 мск). По информации телеканала, целью обстрела был президентский дворец. "Существуют группы, которые продолжают насилие. Ракетами они не смогут остановить развитие Афганистана", - заявил Гани.

Сотрудники сил безопасности ликвидировали двух боевиков, устроивших обстрел. Сейчас силы безопасности продолжают бой с оставшимися членами группы, организовавшей нападение.

Об ущербе, нанесенном в результате обстрела, не сообщается. Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

 




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