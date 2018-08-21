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Председатель НС Армении Ара Баблоян с официальным визитом посетит Чехию

Председатель НС Армении Ара Баблоян с официальным визитом посетит Чехию

Делегация во главе со спикером Национального Собрания Армении Ара Баблояном с официальным визитом с 22-24 августа будет находиться в Праге. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью  Национального Собрания Армении.

В составе делегации депутаты НС РА Тачат Вардапетян, Армен Рустамян и Грачья Акопян. 

В ходе визита планируются встречи с председателем Сената Парламента Чешской Республики Миланом Штехом, спикером Палаты депутатов парламента Чехии Радеком Вондрачеком, премьер-министром Чехии Андреем Бабичем, а также представителями межпарламентской группы дружбы Чехия-Армения.


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