Председатель НС Армении Ара Баблоян с официальным визитом посетит Чехию

Делегация во главе со спикером Национального Собрания Армении Ара Баблояном с официальным визитом с 22-24 августа будет находиться в Праге. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального Собрания Армении.

В составе делегации депутаты НС РА Тачат Вардапетян, Армен Рустамян и Грачья Акопян.

В ходе визита планируются встречи с председателем Сената Парламента Чешской Республики Миланом Штехом, спикером Палаты депутатов парламента Чехии Радеком Вондрачеком, премьер-министром Чехии Андреем Бабичем, а также представителями межпарламентской группы дружбы Чехия-Армения.