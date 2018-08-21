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Временно будет перекрыта улица А.Аветисяна на участке между улицами Вагаршяна и Гюлбенкяна

Временно будет перекрыта улица А.Аветисяна на участке между улицами Вагаршяна и Гюлбенкяна
Временно будет перекрыта улица А.Аветисяна на участке между улицами Вагаршяна и Гюлбенкяна административного округа Арабкир.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, улица будет перекрыта с 12:00 до 24:00 во вторник в связи с работами по асфальтированию. 

Ведомство приносит извинения за временные неудобства.


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