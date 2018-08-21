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Bild: Азербайджан перед визитом Меркель включил депутата из ФРГ в список персон нон- грата

Bild: Азербайджан перед визитом Меркель включил депутата из ФРГ в список персон нон- грата

Азербайджан включил депутата Бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза Альберта Вайлера в список нежелательных персон и отказал во въезде. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Bild.

Вайлер является представителем парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья, числился в списке членов делегации германского правительства. В 2014 и 2016 годах посещал Нагорный Карабах.

Издание отмечает, что немецкий МИД в течение понедельника контактировал с посольством Азербайджана и безуспешно пытался уладить ситуацию с визой для Вайлера. Сам политик заявил изданию, что ему небезразлична судьба региона и он с радостью выступил бы в роли одного из посредников.

 

 




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