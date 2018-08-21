Время в Ереване: 11:07:36,   21 Август

В Японии летом из-за жары в больницы попали более 80 тысяч человек

В Японии летом из-за жары в больницы попали более 80 тысяч человек

Более 80 тысяч человек были направлены в больницы из-за жары этим летом, 144 человека погибли за период с 30 апреля, как передает Арменпресс, об этом сообщила служба пожарной охраны Японии, в ведении которой в стране находится и служба скорой помощи.

Всего почти за 4 месяца в больницы было доставлено 82 тысячи человек, что является рекордным количеством для Японии.

Только за прошлую неделю, с 13 по 19 августа, в больницы попали 3669 человек.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации