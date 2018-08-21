В Японии летом из-за жары в больницы попали более 80 тысяч человек

Более 80 тысяч человек были направлены в больницы из-за жары этим летом, 144 человека погибли за период с 30 апреля, как передает Арменпресс, об этом сообщила служба пожарной охраны Японии, в ведении которой в стране находится и служба скорой помощи.

Всего почти за 4 месяца в больницы было доставлено 82 тысячи человек, что является рекордным количеством для Японии.

Только за прошлую неделю, с 13 по 19 августа, в больницы попали 3669 человек.