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Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном во второй раз

Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном во второй раз

Президент США Дональд Трамп намерен вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как передает Арменпресс, об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters.

"Скорее всего, мы [встретимся], однако я не хочу комментировать этот вопрос", - ответил он, не приведя деталей относительно того, в какие сроки могут состояться новые переговоры. Он также обратил внимание на то, что у него "сложились прекрасные личные отношения с лидером Кимом".

"Я остановил ядерные испытания. Я остановил испытания ракет, Япония восхищена. Что произойдет дальше? Кто знает, посмотрим", - добавил Трамп.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР.

 




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