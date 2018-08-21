Минюст США предъявил двум иранцам обвинения в шпионаже

Двое иранцев обвиняются в шпионаже на территории США в пользу правительства своей страны, им может грозить в общей сложности до 35 лет тюремного заключения, если их вина будет доказана по всем трем пунктам. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства юстиции.

В нем указывается, что двое граждан Ирана 38 и 59 лет действовали на территории штата Калифорния и "осуществляли скрытую слежку за израильскими и еврейскими объектами в США, а также собирали информацию об американских гражданах, являющихся членами [оппозиционной правительству Ирана организации] "Моджахедин-э халк".