Время в Ереване: 11:07:36,   21 Август

Минюст США предъявил двум иранцам обвинения в шпионаже

Минюст США предъявил двум иранцам обвинения в шпионаже

Двое иранцев обвиняются в шпионаже на территории США в пользу правительства своей страны, им может грозить в общей сложности до 35 лет тюремного заключения, если их вина будет доказана по всем трем пунктам. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства юстиции.

В нем указывается, что двое граждан Ирана 38 и 59 лет действовали на территории штата Калифорния и "осуществляли скрытую слежку за израильскими и еврейскими объектами в США, а также собирали информацию об американских гражданах, являющихся членами [оппозиционной правительству Ирана организации] "Моджахедин-э халк".

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации