Число жертв паводка в Италии возросло до десяти

Число жертв сильного паводка в южноитальянской области Калабрия возросло до десяти человек, Как передает Арменпресс, об этом сообщил руководитель региональной службы Гражданской обороны (ГО) Калабрии Карло Танси.

Согласно информации префектуры провинции Козенца, две экскурсионные группы численностью 18 человек каждая в понедельник находились в национальном парке Поллино. Вследствие ливневых дождей уровень горной речки Раганелло внезапно резко поднялся, и многих туристов смыло бурным водным потоком.

По последним данным, семь человек получили ранения и были срочно госпитализированы. В числе пострадавших – маленькая девочка, которая была доставлена в больницу Козенцы с симптомами переохлаждения.

Трое человек пока считаются пропавшими без вести.