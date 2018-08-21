Глава МИД Великобритании: Brexit без сделки будет ошибкой, которая надолго расколет Европу

Brexit по сценарию, не предполагающему заключения сделки о дальнейшем сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем, станет геостратегической ошибкой, которая на десятилетия расколет Европу. Такое предупреждение звучит в речи министра иностранные дел Великобритании Джереми Ханта, с которой он выступит во вторник в Институте мира в Вашингтоне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Одной из главных угроз европейскому единству мог бы стать хаотичный Brexit без сделки. Британия в такой ситуации, конечно, нашла бы путь к процветанию, ведь на протяжении нашей истории мы сталкивались и со многими более серьезными вызовам. Однако риск, сопряженный с сумбурным разводом в противоположность дружеским связям, за которые выступаем мы, создал бы раскол в отношениях между европейскими союзниками, на преодоление которого потребовалось бы много поколений, - приводит пресс-служба британского МИД выдержки из речи Ханта. - Это стало бы геостратегической ошибкой для Европы в то время, когда мы более уязвимы, чем когда бы то ни было, так что, как я говорю представителям европейским правительств, пришло время, чтобы Европейская комиссия, продемонстрировав широкий подход, рассмотрела справедливые и конструктивные предложения, сделанные премьер-министром [Терезой Мэй]".