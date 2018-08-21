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Трамп назвал условие снятия санкций с России

Трамп назвал условие снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп был бы готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций в том случае, если Москва начала бы предпринимать совместные с Вашингтоном шаги в том числе по Сирии и Украине. Как передает Арменпресс, об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters.

Он отметил, что вопрос санкций не поднимался во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако обозначил условие для возможного их снятия. "Я это рассмотрю, если они сделают что-либо, что будет в нашу пользу. Но без этого я этого рассматривать не собираюсь", - отметил он.

 

 




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