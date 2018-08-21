Европейские индексы - 20-08-18
МОСКВА, 21 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.61% и составил 12237.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 5349.02 пункта, британский FTSE вырос на 0.78% и составил 7556.38 пункта, а российский RTSI вырос на 1.07% и составил 1066.51 пункта.
- 09:55 Трамп заявил, что США не намерены идти на уступки Турции
- 09:45 Европейские индексы - 20-08-18
- 09:44 Американские индексы выросли - 20-08-18
- 09:42 Цены на цветные металлы - 20-08-18
- 09:41 Цены на драгоценные металлы выросли - 20-08-18
- 09:40 Цены на нефть выросли - 20-08-18
- 20.08-21:45 Анонс мероприятий на 21 августа
- 20.08-21:15 Талибы согласились принять участие во встрече по Афганистану в Москве
- 20.08-21:02 Полиция раскрыла случай поножовщины в Шенгавите
- 20.08-20:30 Турция инициировала спор в ВТО с США
- 20.08-20:14 Валерий Осипян провел совещание с членами коллегии и руководства полиции РА
- 20.08-20:05 В результате пожара в селе Гергер пострадавших нет
- 20.08-19:55 Новый автомат АК-308 впервые покажут на "Армии-2018"
- 20.08-19:35 Каро Марандян завоевал бронзу на розыгрыше Кубка Европы
- 20.08-19:09 ССС РА пояснила причину проведения обысков в особняке и офисе Роберта Кочаряна
- 20.08-18:09 Спикер НС РА Ара Баблоян распространил заявление относительно внутриполитической ситуации в Армении
- 20.08-17:54 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-08-18
- 20.08-17:53 Азиатские индексы - 20-08-18
- 20.08-17:51 Очередной раунд переговоров по Brexit состоится 21-22 августа в Брюсселе
- 20.08-17:49 Подростки читают все меньше книг, выяснили ученые
- 20.08-17:34 Партия «Наследие» выдвинула кандидатуру РаффиОваннисяна на пост мэра Еревана
- 20.08-17:27 В Британии модель с синдромом Дауна выиграла конкурс красоты
- 20.08-17:26 Армения и Иран останутся дружественными странами — посол ИРИ нанес ознакомительный визит в СНБ
- 20.08-17:19 Стала известна судьба свадебного платья Меган Маркл
- 20.08-17:09 WSJ: Apple удалила 25 тыс. приложений из App Store в Китае
- 20.08-17:05 Британцы не изменили своего решения относительно Brexit
- 20.08-16:55 Ученые выяснили, какая суточная норма углеводов способствует долголетию
- 20.08-16:43 В Ираке разбился американский вертолет
- 20.08-16:41 Давид Тоноян вылетел с рабочим визитом в Москву
- 20.08-16:31 Скончалась журналист Сона Машурян
- 20.08-16:00 Мужчина изобрел собирающий картошку механизм, который теперь хотят все – видео
- 20.08-15:52 Reuters: лидер "Талибана" отверг предложение афганских властей о перемирии
- 20.08-15:47 Лавров обвинил США в препятствовании восстановлению освобожденных Дамаском районов Сирии
- 20.08-15:33 Создан самый износостойкий материал, известный человечеству
- 20.08-15:26 Интерес к кнопочным телефонам резко вырос
11:09, 17.08.2018
Просмотрели 1779 раз Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой границы – гражданина Гвинеи
19:33, 17.08.2018
Просмотрели 1423 раз Это митинг единства армянского народа — Никол Пашинян попросил опустить плакаты с воззваниями против кого-либо
12:00, 15.08.2018
Просмотрели 1366 раз ЕС призвал Азербайджан освободить политзаключенных
11:34, 14.08.2018
Просмотрели 1143 раз Армения следит за развитием событий, и будет делать выводы:МИД Армении – о Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
21:32, 17.08.2018
Просмотрели 1142 раз Никол Пашинян видит необходимость проведения конституционных изменений до парламентских выборов