Талибы согласились принять участие во встрече по Афганистану в Москве

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) приняли предложение Москвы принять участие во встрече, посвященной урегулированию в Афганистане, которая должна пройти в российской столице 4 сентября. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что встреча московского формата по Афганистану по-прежнему ожидается 4 сентября. В ней принимают участие представители Афганистана, России и стран региона. Последний раунд консультаций состоялся в апреле прошлого года. До этого талибы не принимали участия в его работе, однако ранее сообщалось, что в этот раз РФ намерена пригласить их представителей.

По данным источников издания, талибы "приняли российское приглашение отправиться в Москву", чтобы принять участие во встрече, посвященной обсуждению "будущего Афганистана".

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье объявил о намерении ввести временный режим прекращения огня с "Талибаном" сроком на три месяца, если "талибы ответят взаимностью". Гани добавил, что вооруженные силы республики продолжат операции против радикалов, пока боевики не согласятся на перемирие. В понедельник агентство Reuters сообщило, что лидер талибов Хайбатулла Ахундзада отверг предложение афганского правительства.





