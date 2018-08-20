Полиция раскрыла случай поножовщины в Шенгавите

Полиция раскрыла случай поножовщины в Чарбахе (административный округ Шенгавит).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, через несколько минут после происшествия мужчина позвонил в Чарбахское отделение полиции и сообщил, что возле одного из домой на ул.Шару его избили. Об ударах ножом мужчина, у которого лицо было в крови, а лоб – в ссадинах, не сообщил.

Полицейские вызвали скорую, пострадавшего доставили в МЦ «Шенгавит», откуда затем сообщили полиции, что помимо ран на лице, у мужчины проникающее колото-резаное ранение в брюшной полости.

О поножовщине стало ясно спустя немного времени. В результате соответствующих мероприятий было выяснено, что удары ножом пострадавшему нанес житель той же улицы Нвер Багдасарян.

Нвер Багдасарян нанес удары ножом пострадавшему в своем же подъезде: пострадавший был пьян и громко и нецензурно ругался. Не обращая внимания на замечания жильцов, он начал драку с Нвером Багдасаряном.

Полиция выясняет обстоятельства. Назначена судмедэкспертиза. Нвер Багдасарян арестован. Возбуждено уголовное дело.

Следствие продолжается.