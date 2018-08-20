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Полиция раскрыла случай поножовщины в Шенгавите

Полиция раскрыла случай поножовщины в Шенгавите

Полиция  раскрыла  случай поножовщины  в Чарбахе (административный округ   Шенгавит).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, через несколько минут после  происшествия мужчина  позвонил в  Чарбахское  отделение полиции и сообщил, что возле  одного из домой  на  ул.Шару  его избили. Об ударах ножом мужчина, у  которого лицо было в крови, а лоб – в ссадинах, не  сообщил.

Полицейские  вызвали скорую, пострадавшего доставили в МЦ «Шенгавит», откуда  затем сообщили полиции, что помимо ран на  лице, у  мужчины проникающее колото-резаное  ранение  в  брюшной  полости.

О поножовщине  стало ясно спустя  немного времени. В  результате  соответствующих мероприятий было выяснено, что удары  ножом пострадавшему  нанес житель той  же  улицы Нвер Багдасарян. 

Нвер Багдасарян  нанес удары  ножом пострадавшему  в  своем же подъезде: пострадавший  был пьян и громко и нецензурно ругался. Не обращая внимания  на  замечания жильцов, он начал драку с Нвером  Багдасаряном.

Полиция  выясняет обстоятельства. Назначена судмедэкспертиза. Нвер Багдасарян арестован.  Возбуждено уголовное  дело.

Следствие  продолжается.

 




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