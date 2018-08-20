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Турция инициировала спор в ВТО с США

Турция инициировала спор в ВТО с США

Турция обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в понедельник на официальном сайте организации.

"Турция запросила проведение консультаций в ВТО с Соединенными Штатами относительно дополнительных импортных пошлин, введенных США на стальную и алюминиевую продукцию. Запрос был передан членам ВТО 20 августа", - говорится в документе.




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