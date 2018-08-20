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Валерий Осипян провел совещание с членами коллегии и руководства полиции РА

Валерий Осипян провел совещание с членами коллегии и руководства полиции РА

20 августа  в  полиции РА  состоялось совещание, которое  вел начальник  полиции Валерий  Осипян. В  совещании приняли участие  представители коллегии и руководства полиции.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, после  обсуждения  вопросов  повестки, Валерий  Осипян представил ряд кадровых изменений, проведенных по его приказам.

В  частности, начальника Главного управления уголовного розыска СамвелаАсатряна, вышедшего на пенсию после  многолетней  службы, сменил начальник  Главного управления  по борьбе  с  организованной преступностью Артак Карапетян.

Другим приказом Валерия  Осипяна, начальником ГУБОП назначен Арсен Айвазян, до этого занимавший должность начальника Армавирского областного управления  полиции.

По окончании совещания  в  рамках рассмотренных вопросов участникам были даны   соответствующие  поручения.




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