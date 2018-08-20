Валерий Осипян провел совещание с членами коллегии и руководства полиции РА

20 августа в полиции РА состоялось совещание, которое вел начальник полиции Валерий Осипян. В совещании приняли участие представители коллегии и руководства полиции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, после обсуждения вопросов повестки, Валерий Осипян представил ряд кадровых изменений, проведенных по его приказам.

В частности, начальника Главного управления уголовного розыска СамвелаАсатряна, вышедшего на пенсию после многолетней службы, сменил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Артак Карапетян.

Другим приказом Валерия Осипяна, начальником ГУБОП назначен Арсен Айвазян, до этого занимавший должность начальника Армавирского областного управления полиции.

По окончании совещания в рамках рассмотренных вопросов участникам были даны соответствующие поручения.