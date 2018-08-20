Концерн "Калашников" покажет на форуме "Армия-2018" новый опытный образец автомата Калашникова АК-308 калибра 7,62 миллиметра. Сейчас на предприятии готовят его предварительные испытания. Как передает Арменпресс со ссылкой на rg.ru, об этом сообщили в пресс-службе концерна и показали новое оружие на видео.

Опытный образец выполнен на базе автомата АК-103 с использованием патрона 7,62х51 миллиметра с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Вес нового автомата с пустым магазином - 4,3 килограмма. Магазин вмещает 20 патронов.

Длина всего оружия - 880-940 миллиметров. Длина ствола - 415 миллиметров. АК-308 использует диоптрический прицел и складной по длине приклад на четыре позиции. Возможна установка штык-ножа.