Время в Ереване: 11:07:36,   20 Август

Каро Марандян завоевал бронзу на розыгрыше Кубка Европы

Каро Марандян завоевал бронзу на розыгрыше Кубка Европы

В рамках кубка Европы по дзюдо, который проходил в Минске, активист армянской молодежной организации города Полтавы, спортсмен Каро Марандян стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 66 кг. После двух победных поединков, спортсмен уступил дзюдоисту армянского происхождения Араму Григоряну, представлявшему Россию.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт AnalitikaUA.net, в борьбе за третье место, Каро одержал победы над спортсменами из Турции и России.

В нынешнем сезоне это уже третья международная награда для КароМарандяна. Ранее он становился бронзовым призером также на Открытом Кубке Европы в Софии и на Кубке Европы по дзюдо в городе Дубровник.

Как известно, поддержка спортивных проектов является одним из приоритетов в работе Союза армян Украины. На разных спортивных мероприятиях вручаются призы председателя Союза армян Украины ВиленаШатворяна.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации