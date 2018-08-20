Каро Марандян завоевал бронзу на розыгрыше Кубка Европы

В рамках кубка Европы по дзюдо, который проходил в Минске, активист армянской молодежной организации города Полтавы, спортсмен Каро Марандян стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 66 кг. После двух победных поединков, спортсмен уступил дзюдоисту армянского происхождения Араму Григоряну, представлявшему Россию.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт AnalitikaUA.net, в борьбе за третье место, Каро одержал победы над спортсменами из Турции и России.

В нынешнем сезоне это уже третья международная награда для КароМарандяна. Ранее он становился бронзовым призером также на Открытом Кубке Европы в Софии и на Кубке Европы по дзюдо в городе Дубровник.

Как известно, поддержка спортивных проектов является одним из приоритетов в работе Союза армян Украины. На разных спортивных мероприятиях вручаются призы председателя Союза армян Украины ВиленаШатворяна.