ССС РА пояснила причину проведения обысков в особняке и офисе Роберта Кочаряна

Специальная следственная служба Армении пояснила вопрос о нераспространении сообщения о проведении обысков в особняке и офисе Роберта Кочаряна.

Как передает Арменпресс, в пояснении, в частности, говорится: «Не придавая важности факту проведения 6 августа 2018г. обысков в особняке и офисе Роберта Кочаряна, Специальная следственная служба Армении не распространила об этом официального сообщения. Однако, учитывая многочисленные запросы, поступившие 20 августа 2018г. от представителей СМИ, Специальная следственная служба просто подтвердила факт обысков в указанных местах, проведенных в рамках уголовного дела по событиям 1 марта».