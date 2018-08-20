Спикер НС РА Ара Баблоян распространил заявление относительно внутриполитической ситуации в Армении

Спикер НС РА Ара Баблоян распространил заявление относительно внутриполитической ситуации, отметив, что планирует обсудить ее в ходе встреч с президентом РА, премьер-министром РА, Омбудсменом РА, представителями Высшего судебного совета и аккредитованного в Ереване дипкорпуса.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА.

В заявлении говорится:

«Уважаемые соотечественники,

Внимательно следил за деятельностью правительства РА в течение 100 дней и, как глава парламента, ожидал услышать от моего коллеги – премьера Никола Пашиняна программу, направленную на обеспечение безопасности страны, развитие экономики, повышение благосостояния населения и, конечно, дальнейшее укрепление демократии. Возможно, 100 дней недостаточно, чтобы узнать цельное представление премьера по этим вопросам и услышать конструктивные варианты их решения.

Несомненно, считаю, что против коррупции нужно бороться. Несомненно, против монополизации нужно бороться.

Уверен, что голос народа нужно слушать всегда, народ необходимо по возможности информировать и вовлекать в принятие важнейших решений, поскольку, как мы знаем, власть в Республике Армения принадлежит народу. Однако при осуществлении всего этого мы обязаны руководствоваться исключительно Конституцией и законами, а также полноценно обеспечивать взятые Арменией международные обязательства.

В этом смысле с болью отмечаю, что глубоко озабочен сложившейся в стране ситуацией.

Нормальная общественно-политическая жизнь страны, конституционно-правовые отношения органов государственной власти и согласие в обществе находятся под угрозой. Я усматриваю опасные тенденции углубления нетерпимости и раскола между двух взаимоисключающих групп сторонников революции и контрреволюции.

Эта озабоченность усиливается особенно следующим заявлением премьер-министра Пашиняна, цитирую: «Итак, я советую всем вам – думать, прежде чем говорить, а потом говорят, ограничиваете нашу свободу слова. Вы должны сначала научиться думать, прежде чем говорить, а потом думать о своем праве на свободу слова».

Должен признаться, что для меня было неожиданно услышать такие формулировки от премьера Пашиняна – по той простой причине, что это прямое поползновение против инакомыслия.

К тому же «грозить пальцем» в адрес судей и угрожать инакомыслящим Службой национальной безопасности – это не просто давление на судебную власть, но и вообще против любого гражданина страны, имеющего другое мнение.

В выступлении Никола Пашиняна были посылы, чрезвычайно опасные для конституционного строя, основ государственности – они просто противоречат взятым Арменией международным обязательствам по строительству правового и демократического государства.

В частности, выражение «Возьмитесь за ум», озвученное главой исполнительной власти государства и адресованное судьям – это просто угроза независимости судебной власти, вмешательство во все текущие и предстоящие судебные слушания и решения. Под тезисом «переходное правосудие» усматривается намек на обратную силу закона.

В то же время, угроза со стороны главы исполнительной власти о возможном проведении конституционных изменений в Национальном собрании, причем при обеспечении желаемого результата – это явное давление и принуждение в отношении законодательной власти.

Мне это тем более непонятно, поскольку далеко не исчерпаны возможности подобных обсуждений и принятия решений именно в парламенте.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, я предполагаю встретиться с президентом РА, премьер-министром РА, Омбудсменом РА, представителями Высшего судебного совета и аккредитованного в Ереване дипкорпуса – для обсуждения с ними внутриполитической ситуации.

Заверяю: оставаясь верным своей конституционной миссии, Национальное собрание продолжит осуществлять предписанные ему законодательством полномочия».