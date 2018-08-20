Время в Ереване: 11:07:36,   20 Август

Азиатские индексы - 20-08-18

Азиатские индексы - 20-08-18

ТОКИО, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.35% и составил 22270.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.62% и составил 1697.53 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.36% и составил 2669.10 пункта, а HANG SENG вырос на 0.42% и составил 27213.41 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации