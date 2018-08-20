Партия «Наследие» выдвинула кандидатуру РаффиОваннисяна на пост мэра Еревана

Партия «Наследие» приняла решение выдвинуть кандидатуру РаффиОваннисяна на пост мэра Еревана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе партии, в списке рядом с первым главой МИД РА, основателем Армянского центра стратегических и национальных исследований и Армянской ассоциации юристов РаффиОванисяном также действующий председатель партии, бывший депутат НС РА Армен Мартиросян,защитник гражданских прав ОвсепХуршудян, а также более 50 представителей интеллигенции, молодежи и гражданского общества.

Партия намерена поделиться с ереванцами своим видением коренной модернизации столицы новой Армении.

«В этом году Ереван празднует 2800-летие своей истории, а также столетний юбилей – в качестве современной столицы мирового армянства. Мы горды и готовы продолжить вложить свой вклад в службу обществу – как часть наследия победы армянского народа», - сказал РаффиОваннисян.