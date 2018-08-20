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Партия «Наследие» выдвинула кандидатуру РаффиОваннисяна на пост мэра Еревана

Партия «Наследие» выдвинула кандидатуру РаффиОваннисяна на пост мэра Еревана

Партия «Наследие» приняла  решение выдвинуть  кандидатуру РаффиОваннисяна на пост мэра Еревана.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе  партии, в  списке рядом с первым главой  МИД РА,  основателем Армянского центра стратегических и национальных исследований  и Армянской ассоциации юристов РаффиОванисяном также  действующий председатель партии, бывший депутат НС РА  Армен Мартиросян,защитник гражданских прав ОвсепХуршудян, а также более 50 представителей  интеллигенции, молодежи и гражданского общества.

Партия  намерена поделиться с  ереванцами  своим видением  коренной модернизации столицы  новой  Армении.

«В  этом году  Ереван празднует 2800-летие  своей истории, а также столетний  юбилей – в качестве  современной  столицы  мирового армянства. Мы  горды  и готовы продолжить вложить  свой   вклад в  службу обществу – как  часть наследия  победы армянского народа», - сказал  РаффиОваннисян.




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