В Британии модель с синдромом Дауна выиграла конкурс красоты

Британская модель Кейт Грант стала первой девушкой с синдромом Дауна, которой удалось выиграть международный конкурс красоты, как передает Арменпресс, об этом Daily Mail.

Девушка одержала победу в конкурсе Ultimate Beauty of The World, основным принципом которого является многообразие участниц, в нем могут состязаться девушки вне зависимости от веса, возраста и семейного статуса.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях — дети, тинейджеры и девушки старше 20 лет.

Всего в конкурсе, который проходил в городе Портадаун, Северная Ирландия, принимали участие 40 девушек со всего мира.

Победа дает 19-летней девушке возможность на протяжении года участвовать в фотосессиях и различных мероприятиях, проводимых организаторами конкурса. Кроме того, она также войдет в состав жюри конкурса в следующем году. По словам ее матери, Кейт мечтала о карьере модели с 13 лет.