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Армения и Иран останутся дружественными странами — посол ИРИ нанес ознакомительный визит в СНБ

Армения и Иран останутся дружественными странами — посол ИРИ нанес ознакомительный визит в СНБ

Директор СНБ РА  Артур Ванецян 20 августа  принял посла  Ирана в  Армении СейедаКаземаСаджади.

Как  сообщили Арменпресс из пресс-службы  СНБ, глава СНБ отметил, что Иран – дружественная для  Армении страна, и тесное  сотрудничество и устойчивые рабочие отношения с ней представляют большую важность. 

Посол Саджади поздравил Артура  Ванецяна  с назначением на должность, а  затем разговор зашел о сотрудничестве между  нашими странами.

«Посол подтвердил, что Армения и Иран  были  и останутся  дружественными странами. Он выразил уверенность, что установившееся ранее крепкое  сотрудничество будет и далее углубляться – в  интересах обеих стран. Посол Саджади отметил, что в отношении  Армении у  Ирана нет никаких ограничений, и ныне  проводится необходимая работа по поиску новых путей», - говорится в  сообщении.  

Относительно уже  существующих сфер сотрудничества Артур Ванецян отметил, что у Армении особое  отношение к  проблемам туризма, подчеркнув наблюдаемый  в  последние  годы  повысившийся интерес и активный поток  граждан Ирана в  Армению.

Подведя  итоги  встречи в  СНБ, посол СейедКаземСаджади  поблагодарил за  теплый  прием продуктивную беседу.




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