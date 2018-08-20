Армения и Иран останутся дружественными странами — посол ИРИ нанес ознакомительный визит в СНБ

Директор СНБ РА Артур Ванецян 20 августа принял посла Ирана в Армении СейедаКаземаСаджади.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы СНБ, глава СНБ отметил, что Иран – дружественная для Армении страна, и тесное сотрудничество и устойчивые рабочие отношения с ней представляют большую важность.

Посол Саджади поздравил Артура Ванецяна с назначением на должность, а затем разговор зашел о сотрудничестве между нашими странами.

«Посол подтвердил, что Армения и Иран были и останутся дружественными странами. Он выразил уверенность, что установившееся ранее крепкое сотрудничество будет и далее углубляться – в интересах обеих стран. Посол Саджади отметил, что в отношении Армении у Ирана нет никаких ограничений, и ныне проводится необходимая работа по поиску новых путей», - говорится в сообщении.

Относительно уже существующих сфер сотрудничества Артур Ванецян отметил, что у Армении особое отношение к проблемам туризма, подчеркнув наблюдаемый в последние годы повысившийся интерес и активный поток граждан Ирана в Армению.

Подведя итоги встречи в СНБ, посол СейедКаземСаджади поблагодарил за теплый прием продуктивную беседу.