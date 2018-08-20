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Стала известна судьба свадебного платья Меган Маркл

Стала известна судьба свадебного платья Меган Маркл

Свадебное платье герцогини Сассекской Меган Маркл станет экспонатом на выставке, которая пройдет в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Ожидается, что тысячи поклонников королевской семьи со всего мира прибудут в Виндзор, чтобы вживую увидеть наряд. Точную дату открытия экспозиции пообещали объявить позже.

Ранее сообщалось, что подвенечное платье обошлось Маркл более чем в 200 тысяч фунтов (16,5 миллиона рублей). Его автором герцогиня выбрала феминистку и ярую защитницу равноправия полов Клэр Уэйт Келлер. Маркл решила поддержать Уэйт Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.

 

 




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