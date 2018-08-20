WSJ: Apple удалила 25 тыс. приложений из App Store в Китае

Компания Apple удалила из китайской версии магазина приложений App Store 25 тыс. приложений с азартными играми, запрещенными в КНР. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на Центральное телевидение Китая (CCTV), ранее осуждавшее Apple за бездействие в отношении приложений с азартными играми, которые были замаскированы под приложения с лотереями, которые в Китае разрешены. Сама компания подтвердила удаление приложений, однако не указала их количество. "Приложения с азартными играми незаконны и запрещены в китайском App Store. Мы уже удалили многие приложения и разработчиков, пытающихся распространять такие незаконные приложения в App Store, и стараемся обнаружить подобные им и удалить их из магазина", - цитирует газета заявление Apple.

CCTV отмечает, что все уже установленные запрещенные приложения продолжат работать и после удаления из App Store.

Всего в китайском App Store представлено около 1,8 млн приложений, указывает The Wall Street Journal.



