В Ираке разбился американский вертолет

Американский вертолет потерпел крушение в Ираке, погиб один военнослужащий возглавляемой США международной коалиции против "Исламского государства", как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал NBC.

Вертолет был задействован в партнерской миссии по борьбе с терроризмом. Три члена экипажа доставлены в больницы, говорится в сообщении.

Командование коалиции не уточнило, что стало причиной крушения, ведется расследование.