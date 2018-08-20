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В Ираке разбился американский вертолет

В Ираке разбился американский вертолет

Американский вертолет потерпел крушение в Ираке, погиб один военнослужащий возглавляемой США международной коалиции против "Исламского государства", как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал NBC.

Вертолет был задействован в партнерской миссии по борьбе с терроризмом. Три члена экипажа доставлены в больницы, говорится в сообщении.

Командование коалиции не уточнило, что стало причиной крушения, ведется расследование.

 

 

 

 




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