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Давид Тоноян вылетел с рабочим визитом в Москву

Давид Тоноян вылетел с рабочим визитом в Москву

По приглашению министра обороны РФ денерала Сергея Шойгу с рабочим визитом в Москву отбыли министр обороны Армении Давид Тоноян и возглавляемая им делегация. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе визита министр обороны Армении Давид Тоноян проведет ряд рабочих встреч.


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