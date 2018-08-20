Давид Тоноян вылетел с рабочим визитом в Москву

По приглашению министра обороны РФ денерала Сергея Шойгу с рабочим визитом в Москву отбыли министр обороны Армении Давид Тоноян и возглавляемая им делегация. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе визита министр обороны Армении Давид Тоноян проведет ряд рабочих встреч.