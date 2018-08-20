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Скончалась журналист Сона Машурян

Скончалась журналист Сона Машурян

Скончалась журналист, корреспондент информационного агентства «Пастинфо» Сона Машурян. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook бывшая пресс-секретарь СК Армен ии Сона Трузян.

Сона Машурян долгие годы работала в различных СМИ, освещая судебно-правовые темы.

«Арменпресс» выражает соболезнования семье и близким покойной.


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