Скончалась журналист Сона Машурян

Скончалась журналист, корреспондент информационного агентства «Пастинфо» Сона Машурян. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook бывшая пресс-секретарь СК Армен ии Сона Трузян.

Сона Машурян долгие годы работала в различных СМИ, освещая судебно-правовые темы.

выражает соболезнования семье и близким покойной.