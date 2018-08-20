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Мужчина изобрел собирающий картошку механизм, который теперь хотят все – видео

Мужчина изобрел собирающий картошку механизм, который теперь хотят все – видео

Никто не будет спорить, что выкапывать и собирать картошку – тяжкое дело, которое раздражает многих людей. Но Юрий Лесков из Читы может помочь получить от этого процесса удовольствие.

На кадрах видно, как работает его изобретение: механизм работает на моторе, который ведет механизм вперед, а лопасти вскапывают землю, поднимая наверх картофелины.

Но на достигнутом мужчина решил не останавливаться. Если копать картошку можно автоматически, то почему бы ее не собирать так же? Тогда Юрий изготовил прицеп из большой длинной сетки, в которой собирается урожай. 




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