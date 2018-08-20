Первая вахта полицейских войск готовится выехать на защиту боевых позиций

Начальник полиции Армении Валерий Осипян провел 18-го августа совещание с командными составами полицейских войск и подчиненных военных частей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Первая вахта полицейских войск готовится 23-го августа выехать на защиту боевых позиций в Тавушской области. Целью совещания стала проверка боевой готовности полицейских войск, их инструктаж.

«Полицейские войска отличаются своей дизциплинированностью, и сегодня от вас зависит авторитет полиции. Вы имеете многолетний опыт, подготовку, среди вас есть командиры, прошедшие боевой путь, и я уверен, что вы с честью выполните возложенную на вас задачу»,- сказал начальник полиции Армении Валерий Осипян.

Начальник полиции Армении Валерий Осипян привел пример организованности полицейских войск в дни апрельской войны, в годы Арцахской войны.

ВРИО командущего полицейскими войсками полковник Самвел Акопян доложил о готовности личного состава. Начальник полиции Армении Валерий Осипян пожелал отбывающим бесопасной службы.

«При первой же возможности буду рядом с вами, на позициях. Честь имею служить с вами, горд вами»,- сказал он.