Премьер Испании проведет встречу с каталонским лидером в Барселоне

Премьер-министр Испании Педро Санчес осенью в Барселоне встретится с каталонским лидером Кимом Торрой. Об этом сообщила представитель регионального правительства Эльза Артади в распространенном в понедельник интервью агентству Europa Press, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По ее словам, "осенью будет встреча", которая состоится в штаб-квартире кабмина автономии в каталонской столице. Как считает Артади, вероятнее всего, данные переговоры пройдут после сентября. По мнению представителя правительства Каталонии, подобная встреча является хорошим знаком для отношений между Мадридом и Барселоной.

9 июля премьер Испании провел первую встречу с каталонским лидером. Оба политика позитивно оценили проведенные переговоры. При этом Торра в очередной раз поднял вопрос о праве автономии на самоопределение.

Из-за референдума о выходе региона из состава королевства и провозглашения парламентом Каталонии независимости в октябре 2017 года взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратилось. Центральное правительство добилось ограничения самоуправления Каталонии и попыталось нормализовать ситуацию в автономии. Сейчас прямое управление Мадрида в регионе отменено.



