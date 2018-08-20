Председатель СК Армении принял посла Ирана в Армении

Председатель СК Армении Айк Григорян принял 20-го августа посла Ирана в Армении Сейеда Казем Саджади. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади поздравил Айка Григоряна с назначением на столь ответственную должность.

Председатель СК Армении Айк Григорян высоко оценил сотрудничество правоохранительных органов обеих стран, в том числе, следственных комитетов. Стороны выразили готовность к продолжению и углублению сотрудничества и обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Председатель СК Армении Айк Григорян отметил, что имеется достаточная правовая база для сотрудничества правоохранительных органов обеих стран, в том числе, в соответствии смеждународными соглашениям в формате ООН, а также на основе 2-сторонних договоров.

В ходе втречи была представлена статистика в связи с расследованиями в отношении граждан ИРИ в различных подразделениях СК Армении.

Посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади высоко оценил практику передачи сведений о ходатайствах об оказании правовой помощи гражданам ИРИ, что способствует ускорению сроков оказания этой помощи.

Стороны высказались о важности оперативного обмена информацией, что опосредованно способствует повышению доверия между правоохранительными органами обеих стран.