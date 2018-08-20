Афганские власти освободили 149 пассажиров автобусов, захваченных талибами

Власти Афганистана заявили в понедельник, что правительственным силам удалось добиться освобождения 149 пассажиров трех автобусов, которые ранее были захвачены боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В то же время 21 человек из числа пассажиров остается в плену, сообщили власти. Ранее в понедельник стало известно, что боевики захватили на севере Афганистана три автобуса, в которых, по предварительным данным, находилось около 150 пассажиров. Инцидент произошел в районе Хан Абад в провинции Кундуз.

Позднее представитель "Талибана" заявил агентствуReuters, что оно намерено освободить мирных жителей, находившихся в автобусах, но оставить в плену захваченных военнослужащих афганских сил безопасности, которые были среди пассажиров.





