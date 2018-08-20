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Эрдоган: напавшие на экономику Турции хотят поставить страну на колени

Эрдоган: напавшие на экономику Турции хотят поставить страну на колени

Целью сторон, совершивших нападение на турецкую экономику, является поставить Турцию и ее граждан на колени. Об этом говорится в распространенном в понедельник послании президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю празднования Курбан-байрама, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нет никакой разницы между нападением на нашу экономику и нападением на наш призыв к молитве или наш флаг. Цель одинаковая. Их цель - поставить Турцию и нашу нацию на колени и освободить заключенных", - написал президент.



 

 

 




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