Эрдоган: напавшие на экономику Турции хотят поставить страну на колени

Целью сторон, совершивших нападение на турецкую экономику, является поставить Турцию и ее граждан на колени. Об этом говорится в распространенном в понедельник послании президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю празднования Курбан-байрама, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нет никакой разницы между нападением на нашу экономику и нападением на наш призыв к молитве или наш флаг. Цель одинаковая. Их цель - поставить Турцию и нашу нацию на колени и освободить заключенных", - написал президент.





