Компания Total покинула Иран

Французская нефтяная компания Total официально "покинула" Иран, заявил глава иранского министерства нефти Бижан Зангане.

"Total официально вышла из договоренности по разработке Южного Парса-11. Прошло уже более двух месяцев с того момента, как компания объявила о выходе из соглашения", — заявил он агентству ICANA, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Иран в данный момент ищет замену компании.