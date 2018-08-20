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Компания Total покинула Иран

Компания Total покинула Иран

Французская нефтяная компания Total официально "покинула" Иран, заявил глава иранского министерства нефти Бижан Зангане.

"Total официально вышла из договоренности по разработке Южного Парса-11. Прошло уже более двух месяцев с того момента, как компания объявила о выходе из соглашения", — заявил он агентству ICANA, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Иран в данный момент ищет замену компании.

 

 




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