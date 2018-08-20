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Власти Турции сняли запрет на выезд из страны для немецкой журналистки

Власти Турции сняли запрет на выезд из страны для немецкой журналистки

Турецкие власти сняли в понедельник запрет на выезд из страны для немецкой журналистки Мешале Толу, которую подозревают в причастности к террористической группировке. Об этом Толу написала на своей странице в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В результате поданной моим адвокатом апелляции запрет на выезд из страны был снят. Судебный процесс продолжится 16 октября", - написала она.



 

 

 




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