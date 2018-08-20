СМИ: саудовский король приветствовал каждого паломника с помощью смс-сообщения

Приветствие от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда получил на свой мобильный телефон каждый паломник, совершающий в эти дни хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, в тексте смс-сообщений говорится, что "королевство открыло свои двери и сердца для всех правоверных, кто прибыл на святую землю, и приложило все усилия для комфортного и по возможности легкого совершения обрядов хаджа".

По данным саудовского МВД, в хадже в этом году принимают участие более 2 млн мусульман. Воскресенье было днем подготовки к кульминационному событию паломничества - стоянию на горе Арафат, без которого весь хадж считается недействительным.