Турция и Катар подписали своповое соглашение в рамках инвестпроекта на $15 млрд

Турция и Катар подписали двустороннее соглашение по обмену валют в рамках проекта по инвестированию Дохой $15 млрд в турецкую экономику. Об этом сообщает в понедельник Anadolu,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Документ был подписан главами центробанков Турции и Катара Муратом Четинкая и Абдуллой бин Саудом Аль Тани. Церемония состоялась в катарской столице.

Соглашение о валютном свопе дает возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках.

Ожидается, что на первом этапе соглашения будут задействованы ресурсы в размере $3 млрд.

Президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели 15 августа переговоры, по итогам которых было объявлено о намерениях эмирата "осуществить прямые инвестиции в турецкую экономику в размере $15 млрд". Это заявление послужило поводом для остановки рекордного падения национальной валюты лиры, обвалившейся из-за напряженности в отношениях между Турцией и США.