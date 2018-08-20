В Армении 21-25-го августа потеплеет на 5-7 градусов
12:30, 20 Август, 2018
В Армении ожидается повышение температуры воздуха.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, днем 21-25-го августа потеплеет на 5-7 градусов.
В Ереване в понедельник в дневные часы будет 30-32 градуса, а со вторника по пятницу столбик термометра закрепится на отметке 32-34 градуса тепла.
При этом 20-24 августа в вечерние часы в северных районах ожидаются дожди грозы, в отдельных местностях возможен град. А 23-24 августа прогнозируется погода без осадков.
Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.