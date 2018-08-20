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В Армении 21-25-го августа потеплеет на 5-7 градусов

В Армении 21-25-го августа потеплеет на 5-7 градусов
В Армении ожидается повышение температуры воздуха.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, днем 21-25-го августа потеплеет на 5-7 градусов.

В Ереване в понедельник в дневные часы будет 30-32 градуса, а со вторника по пятницу столбик термометра закрепится на отметке 32-34 градуса тепла.

При этом 20-24 августа в вечерние часы в северных районах ожидаются дожди  грозы, в отдельных местностях возможен град. А 23-24 августа прогнозируется погода без осадков.

Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.


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