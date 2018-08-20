СМИ: жители Генуи начали получать новые дома после эвакуации из зоны обрушения моста

Одиннадцать семей, которые были эвакуированы из домов в зоне обрушения автомобильного моста в Генуе, получат новые квартиры уже в понедельник. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его данным, в понедельник в 16:00 (17:00 мск) глава администрации области Лигурия Джованни Тоти и мэр Генуи Марко Буччи передадут новое жилье эвакуированным. Агентство уточняет, что в ближайшие несколько недель переезд в новые апартаменты ожидает еще 40 семей. Сообщается, что приоритет на получение нового места жительства сохраняется за семьями с детьми, пожилыми гражданами и людьми с ограниченными возможностями.

В воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей странице в Facebook сообщил, что в дополнение к €5 млн, выделенным ранее на ликвидацию последствий трагедии, Совет министров Италии выделил еще €28,5 млн. Политик отметил, что средства пойдут на возведение альтернативных маршрутов, укрепление транспортной системы и предоставление жилья людям, которым пришлось покинуть свои дома.

Утром 14 августа близ Генуи обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате обрушения погибли 43 человека. В воскресенье поисково-спасательная операция на месте трагедии завершилась.



