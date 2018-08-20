Адвокат мэра Масиса представил жалобу в Апелляционный суд

Адвокат мэра Масиса Давида Амбарцумяна, обвиняемого в хулиганстве, Зорайр Арутюнян представил жалобу в Апелляционный суд на решение суда первой инстанции об отказе в отмене меры пресечения в отношении его подзащитного в виде ареста. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал сам адвокат мэра Масиса Давида Амбарцумяна, обвиняемого в хулиганстве, Зорайр Арутюнян.

«Сегодня я подал апелляцию в Апелляционный суд, оспаривая решение суда первой инстанции об отказе в отмене меры пресечения в отношении его подзащитного в виде ареста, с внесением залога»,- сказал адвокат мэра Масиса Давида Амбарцумяна Зорайр Арутюнян.

По поводу второго обвиняемого по этому делу – брата мэра Масиса Давида Амбарцумяна – Гора Амбарцумяна, суд принял решение об освобождении его под залог в размере 2 млн драмов.

Как сообшили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении, это решение они обжалют в Кассационном суде.

Советник главы Специального следственного комитета Сона Трузян на странице в Фейсбук сообщила 7-го июля, что на основании доказательств, полученных в результате предпринятых масштабных следственных мероприятий и других процессуальных действий в рамках расследуемых в Следственном управлении Еревана при Следственном комитете РА уголовных дел, предъявлено новое обвинение мэру Масиса Давиду Амбарцумяну и его брату – Гору Амбарцумяну. В частности, мэру Масиса Давиду Амбарцумяну предъявлено обвинение по части 1-й и 2-й статьи 225, УК РА и части 4-й статье 258, Гору Амбарцумяну – пункту 1 части 3-й статьи 258 (2 эпизода) и части 4-й статьи 258 УК РА. Следователь представил ходатайство в суд об избрании в их отношении в качестве меры пресечения арест. Суд удовлетворил ходатайство об аресте мэра, ходатайство относительно Г. Амбарцумяна находится на этапе рассмотрения.Амбарцумян обвиняется в организации массовых беспорядков и совершении насилия в ходе них, хулиганстве с применением оружия или использующихся в качестве оружия предметов. Его брат обвиняется в хулиганстве, организованном группой людей с применением оружия. Суд принял решение об аресте мэра Масиса. Ходатайство об аресте его брата находится на этапе обсуждения.Мэру Масиса ранее были предъявлены обвинения по делу о беспорядках в ереванском районе Эребуни 22 апреля, а также по делу об инциденте, имевшем место на перекрестке сел Айанист и Овташат Араратской области. Амбарцумян был задержан, однако суд тогда отклонил ходатайство следственного органа о его аресте, сообщает Радио Азатутюн.Напомним, что 22 апреля 2018 года гражданин Н.Н. сообщил о том, что в тот же день, в районе 13:00 часов, на перекрестке улиц Эребуни и Нор-Ареш в Ереване во время проведения шествия оппозиции на него и на нескольких протестующих граждан, напали молодые люди в масках, которые избили их дубинками, также забросали камнями и использовали электрошокеры. Несколько участников шествия получили телесные повреждения.По данному факту были предъявлены обвинения мэру Масиса Давиду Амбарцумяну, его заместителю Карену Оганяну, жителям Масиса Саркису Саакяну, Геворгу Амбарцумяну, Гору Хачатряну.Позднее мэру Масиса было предъявлено еще одно обвинение – хулиганство с применением оружия. Сначала суд отпустил Амбарцумяна, потом передумал и арестовал.