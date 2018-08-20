В Новой Зеландии министр поехала рожать на велосипеде

Министр Новой Зеландии по делам женщин Джули Джентер (Julie Anne Genter) доехала до роддома на велосипеде вместе с мужем. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

«Прекрасное воскресное утро для поездки на велосипеде в больницу для того, чтобы наконец родить ребенка. Наконец-то этот момент настал, пожелайте мне удачи!» — написала 19 августа Джентер в Instagram. Она уточнила, что выбрала велосипед в качества транспорта, потому что в автомобиле не хватало места для «группы поддержки». По ее словам, поездка отлично подняла ей настроение перед родами.

38-летняя депутат партии «Зеленых» известна на родине как страстная велосипедистка. Более того, Джентер исполняет обязанности помощника министра транспорта по совместительству с основной работой.

Не исключено, что примером для Джули послужила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, ставшая уже второй в мире женщиной-руководителем страны, решившей совместить работу с материнством. Кстати, и Джули, и Джасинда рожали в общественной городской больнице Окленда.