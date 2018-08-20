Разработкой культурной политики должны заниматься не только деятели культуры: Ара Хзмалян

С 12-го по 16-е сентября в Ереване состоится международный семинар «Образы памяти», в котором примут участие более 60 специалистов из различных стран и из различных областей – реставраторы, архивариусы, музееведы, оцифровщики и пр. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал директор Фонда развития туризма в Армении Ара Хзмалян.

«Образы памяти»

Прием участников семинара будет организован при содействии Минкульта Армении и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ. С 12-го по 16-е сентября в Ереване состоится международный семинар «Образы памяти», в котором примут участие более 60 специалистов из различных стран и из различных областей – реставраторы, архивариусы, музееведы, оцифровщики и пр. Мероприятие пройдет уже в 8 раз. Свой опыт представят реставраторы Матенадарана. Будут обсуждаться различные вопросы сохранения культурного наследия.

Иностранцы и армянская культура

Иностранцев очень интересует армянская культура, в первую очередь, ее уникальность, старейшие дохристианские традиции и пр.

Мы пока неверно представляем себе место культуры, недооценивая вв роль в международном признании страны.

Разработка культурной политики

Сегодня разработкой культурной политики надо заниматься в первую очередь. Разработкой культурной политики должны заниматься не только деятели культуры, поскольку культурная политика не то же самое, что культура – как творческий процесс.

Разработкой культурной политики должны заниматься ряд ведомств, и это является вопросом не только внутреннего потребления, но и вопросом узнаваемости страны, ее защищенности.Пока мы воспринимаем культуру как надстройку по отнощению к экономике и политике, мы будем недооцениварь ее и не сможем воспользоваться тем пгромным ресурсом, который ей присущ.

Культура должна предводительствовать всем прочим отраслям.

Культура в областях и в столице

В этом контексте есть несколько важных проблем. Прежде всевго, надо уточнить функции Минкульта. Надо понять, как руководить культурой в областях и в столице. Сегодня у нас здесь имеется унифицированный подход, что в корне неверно. Если в Ереване сконцентрировны капитал и бизнес, то в областях ситуация совершенно иная, и надо в этом аспекте вводить разницу в финансировании очагов культуры.

Надо пересмотреть государственную политику в финансировании таких учреждений, которые н икак не способствуют культурному развитию, не дают продукт, не способствуют повышению узнаваемости Армении в мире и пр.

Минкульту надо так изменить свою политику в этом вопросе, чтобы ее покровительство воспринималось как позитивная деятельность в указанных целях. Надо создать такую атмпсферу, чтобы капитал воспринял сигналы о желательности поддержки культуры в стране. Это поможет облегчить нагрузку на бюджет.

Деятели культуры и общеобразовательные учреждения

Мы мнго гворим о том, как способствовать развитию общества, воспринимающего культуру. Многие годы между культурой и образованием стояли барьеры. Просто организация концертов и пр. не решает проблемы. Я предлагаю ввести политику открытых дверей в школах: деятели культуры должны посещать школы, общаться с детьми вне уроков, сделать культуру интересной.

Надеюсь на проведение обсуждения вопросов, несколько раз говорил об этом с мин истром культуры Лилит Макунц. К моей радости, моя позиция была воспринята. Надеюсь и на совместную работу.

Резюмируя, скажу, что мы должны пересмотреть знаение понятия «культура» в нашей действительности и в контексте мировых тенденций.

Роза Григорян