WSJ: США отказались увязывать освобождение пастора Брансона со штрафами Halkbank

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от предложения Анкары увязать вопрос об освобождении из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона с прекращением разбирательства в отношении турецкого банка Halkbank. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По сведениям ее источников в Белом доме, в свете требований Вашингтона освободить пастора турецкая сторона, "добиваясь ответного жеста, попросила США завершить расследование в отношении Halkbank". Ему в США могут грозить штрафы на миллиарды долларов в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана. Как отмечается в публикации, США отказались от данного предложения, что "создает условия для принятия США уже на этой неделе очередного ряда ограничительных мер против Анкары".

Как уточнили источники, "США дали понять Турции, что спорные вопросы между странами, в том числе штрафы в отношении Halkbank, не будут обсуждены, пока не освободят Брансона". "Настоящий союзник по НАТО, прежде всего, не арестовал бы Брансона", - отметил представитель Белого дома.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам Брансона. 1 августа минфин США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.





