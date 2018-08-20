По причине обильных осадков, в общинах Шеник, Каракерт и Даларик создалась чрезвычайная ситуация

По причине обильных осадков, последовавших 19-го августа,в общинах Шеник, Каракерт и Даларик создалась чрезвычайная ситуация: водостоки не смогли обеспечить слив длительных, обильных дождей, и вода затопила обрабатываемые земельные участки, виноградники, подвалы жилых домов и хлевы для скота.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью областной администрации Армавира.

С ситуацией на местах ознакомилас рабочая группа во главе с вице-губернатором области Гагиком Габриэляном.

С 20-го августа на местах будет оценен нанесенный стихией ущерб.