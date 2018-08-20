Активистки FEMEN устроили акцию на брюссельском цветочном ковре

Полиция Брюсселя арестовала двух активисток движения Femen — они устроили акцию протеста на выложенном на площади Гранд-плас цветочном ковре. Девушки выступили против задержания многодетной матери из Сербии с четырьмя детьми и помещения ее в миграционный центр. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщает бельгийское отделение газеты Le Soir,передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На протестующих были только черные трусы. На груди активисток виднелись надписи «Позор Бельгии». В руках они держали плакат: «Это не скандал. Помещение детей в тюрьму — скандал». Девушки успели изрядно помять цветочную инсталляцию, прежде чем попали в руки стражей порядка.

11 августа в Бельгии вступил в силу указ, позволяющий запирать семьи мигрантов в специальном центре, чтобы в дальнейшем выдворить из страны.