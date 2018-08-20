Греция вышла из программы международной финансовой помощи

Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейского стабилизационного механизма (ESM) - Стабфонда зоны евро,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Греция официально завершила свою трехлетнюю программу макрофинансовой помощи, предоставленную ESM, совершив успешный выход [из-под действия программы], - говорится в заявлении. - Сегодня мы можем уверенно завершить программу ESM без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с начала 2010 года Греция может стоять на своих ногах".

ESM выделил в рамках третьей программы €61,9 млрд в течение трех лет на макроэкономическую помощь и рекапитализацию греческих банков. Еще €24,1 млрд, которые были доступны Афинам по этой программе, не пригодились, отметили в фонде.



