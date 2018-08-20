Посольство США в Турции обстреляли из автомобиля

Неизвестные открыли из автомобиля огонь по американскому посольству в Анкаре, пострадавших нет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел около 5.00 (совпадает с мск). Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, были произведены 4-5 выстрелов по посольству. Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.

На место происшествия прибыли наряды полиции, начат поиск стрелявших.